Serviços gratuitos serão oferecidos para pets e tutores em Fortaleza neste sábado, 5

Ação acontece no Dia Mundial dos Animais de Rua, mas o atendimento a este público será em outro momento, conforma a Prefeitura de Fortaleza. Atendimentos no sábado são de 8h30min às 11h30min

No sábado, 5, animais domésticos e tutores podem ter acesso a serviços gratuitos em Fortaleza. Ação na Praça da Imprensa, no bairro Dionísio Torres, contará com vacinação, orientações veterinárias, distribuição de acessórios, vermifugação, adoções, orientações sobre saúde bucal para os pets e distribuição gratuita de ração.

