VetMóvel: equipamento oferece serviços veterinários gratuitos no bairro Aracapé

A imunização contra a raiva é condicionada às consultas e pode ser aplicada a partir dos quatro meses de idade, em cães e gatos, anualmente. Fêmeas não podem estar prenhas, lactantes ou no cio. É recomendado que o tutor tenha em mãos o cartão de vacinação do animal, mas quem não possuir o documento, recebe no local.

Para garantir uma vaga no serviço de castração, o tutor deverá realizar o agendamento mediante cadastro no telefone 156 (opção 6) ou no site do VetMóvel.

A equipe de agendamento da Coepa entrará em contato com os tutores informando a data e o horário da cirurgia, além dos cuidados pré-cirúrgicos a serem adotados. A população pode acompanhar a situação do cadastro ligando para os números 2018-0261 e 2018-0264, ou pelo WhatsApp, por meio do número 2018-0261.