Tutora de cachorro resgatado de maus-tratos é solta e proibida de ter contato com animal

Cão da raça poodle foi resgatado no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, na última quinta-feira, 27, com 3kg de pelo endurecido, que foi removido após o resgate

A tutora do cachorro resgatado em situação de maus-tratos com 3 kg de pelo e dejetos foi solta nessa sexta-feira, 28, após audiência de custódia. A mulher, de 47 anos, foi presa em flagrante por maus-tratos no dia anterior no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza.

A juíza Adriana da Cruz Dantas, ao analisar os autos, verificou condições favoráveis para a liberdade da mulher. Ela destacou que a investigada é primária, tem bons antecedentes, endereço fixo e trabalha como operadora de caixa, sendo este o primeiro envolvimento com criminalidade.