Dois rottweilers são resgatados em situação de maus-tratos em Fortaleza

O tutor dos animais se apresentou na delegacia e está sendo investigado / Crédito: Reprodução/BPMA

Dois cães da raça rottweiler foram resgatados em situação de maus-tratos na rua Manuel Moura, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, nessa segunda-feira, 31. Uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), realizou o resgate. Siga o canal de notícias do O POVO no WhatsApp O caso aconteceu quatro dias após um cachorro ser resgatado por maus-tratos no bairro Praia de Iracema.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A tutor dos animais se apresentou na delegacia e está sendo investigado. De acordo com a PMCE, os policiais foram acionados após uma denúncia ser feita sobre um casal de cães, da raça rottweiler, sendo mantido sem água e comida. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os animais — um macho e uma fêmea — presos por correntes curtas na entrada da casa. Os animais também não tinham abrigo adequado contra sol e chuva. Além do ambiente insalubre, os animais apresentavam sinais de desnutrição. O dono dos cachorros estava presente na residência no momento da abordagem. Após o resgate, os animais foram conduzidos à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

O tutor dos cachorros compareceu espontaneamente à unidade e é investigado pelo crime de maus-tratos, que está previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. A PC-CE segue com as investigações a fim de esclarecer os fatos. Quatro dias antes, outro caso foi registrado na Praia de Iracema No último dia 28, uma mulher foi presa em flagrante por maus-tratos a um cachorro. O caso aconteceu no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. O cachorro, nomeado Scooby, foi resgatado com sinais de desnutrição, dores e infecções. Após passar pelo processo de tosa, foram removidos cerca de 3 kg de pelo e dejetos.

A tutora foi solta e proibida de ter contato com o animal. Também está previsto que ela compareça mensalmente na sede da Casa da Ressocialização da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP) para informar e justificar suas atividades, além de orientação psicossocial voltada à prevenção de prática delitiva. Como denunciar casos de maus-tratos? A população pode acionar as forças de segurança para o resgate de animais, sejam eles domésticos ou silvestres. Confira abaixo os números para contato: Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA/PMCE) Telefones: (85) 3101 3545 / 3577