Concedida liberdade a 33 dos 82 envolvidos em briga de torcida no Canindezinho

Multidão composta por integrantes de torcidas organizadas entrou em confronto entre si e com a PM no último dia 8 de fevereiro / Crédito: Reprodução/MPCE

Em um de seus votos, o relator do caso, o desembargador Eduardo Scorsafava, destacou que a prisão preventiva não pode ser utilizada como uma forma de antecipar a punição condenatória. Ele ainda afirmou que o juízo de primeira instância “evidenciou de forma genérica a necessidade” da prisão preventiva, “sem aprofundar-se, no entanto, sobre as condições pessoais específicas do paciente”. “Suas possíveis condutas foram reprováveis!”, afirmou em seu voto o desembargado, referindo-se aos torcedores. “Considerando, entretanto, as particularidades do caso concreto, notadamente quanto à análise individualizada da situação do paciente, entende-se que a manutenção da prisão preventiva ofende os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto se apresenta claramente suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão de suas condições pessoais”.



Em nota, o advogado Filipe Pinto, que atuou na defesa de 17 dos 82 torcedores presos, afirmou que a decisão 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará foi correta em relação à liberação de oito dos réus atendidos pelo seu escritório.

“Porém, ainda irão ser julgados cinco torcedores e quatro infelizmente tiveram a sua liberdade nesse momento negada!”, afirmou. “O escritório irá continuar o trabalho em busca da liberdade dos nove que estamos patrocinando. No decorrer do processo iremos comprovar a inocência de todos!". Já o advogado Roberto Castelo afirmou que a libertação de seus dois clientes garantiu o "respeito ao princípio da presunção de inocência" e reconheceu "a ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva".

"Celebramos essa vitória do Direito e seguimos comprometidos com a defesa intransigente das liberdades fundamentais", afirmou em nota o advogado. "A liberdade é a regra". Relembre o caso

A briga entre os torcedores ocorreu horas antes do primeiro Clássico-Rei do ano, válido pelo Campeonato Cearense. A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) recebeu a informação de que uma multidão de torcedores integrantes de organizadas estava concentrada na avenida Osório de Paiva. Entre eles estavam integrantes dos grupos denominados "Bonde dos Hooligans" (BDH), formado por torcedores do Fortaleza, e Torcida Organizada do Ceará (TOC).