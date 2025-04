Jogo do tigrinho: dez influenciadores digitais são presos no Ceará e mais três estados

Influenciadores digitais foram presos por promoção de jogos de azar e lavagem de dinheiro / Crédito: Reprodução/Instagram

Operação "Quéfren" cumpre, nesta quarta-feira, 2, mandados de prisão e apreensão contra influenciadores digitais por promoção de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Ao todo, dez pessoas foram presas no Ceará e nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Pará. LEIA TAMBÉM | Do avestruz ao tigrinho: as complexas relações do Brasil com jogos de azar

Ao todo, cinco foram detidas no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, onde carros de luxo foram apreendidos. A operação também acontece em Fortaleza, Itaitinga e Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O responsável pelo Núcleo de inteligência da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, Giovani Moraes, falou sobre a estrutura da organização, além de citar valores milionários movimentados no período da investigação. "A investigação, que teve início em abril de 2024, identificou a existência de uma organização estruturada de caráter transnacional, formada por donos de plataforma, geralmente chineses, gerentes de plataformas, agentes de plataformas e influenciadores digitais com ramificações em todo o país, os quais movimentaram em 2 anos, aproximadamente R$ 300 milhões", disse. Operação, no total, cumpre 13 mandados de prisão, 17 mandados de busca e apreensão, 23 mandados de busca veicular e 15 mandados de bloqueio de bens e valores.

Conforme informações do repórter Petrick Lacerda, da rádio O POVO CBN Cariri, entre os presos na operação, quatro influenciadores foram identificadas. Entre eles estariam Brenna Brito, com 98,6 mil seguidores, e Felipe Galviz, com 20,4 mil. Além deles, também foram identificados Joyce Borges, com 42,6 mil seguidores, e Ellen Márcia, com 75,3 mil seguidores. Elas haviam divulgado links para as plataformas de jogos ilegais horas antes da prisão. A operação também é executada em São Paulo, Mato Grosso e Pará. Conforme informações, também há bloqueios de contas bancárias dos suspeitos.