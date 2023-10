Chacina do Curió: CGD arquiva investigações contra nove policiais

Decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na quarta-feira, 25

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) arquivou processos administrativos contra nove policiais suspeitos de participar da Chacina do Curió. Decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na quarta-feira, 25.

O crime, considerado uma das maiores chacinas do Ceará, aconteceu em novembro de 2015. Na ocasião, 11 pessoas foram mortas, sendo oito delas adolescentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na publicação, foi declarada a extinção da punibilidade de três agentes investigados por prevaricação militar, sendo eles: Fábio Oliveira dos Santos, cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE), e os soldados Kelvin Kessel Bandeira de Paula e Samuel Araújo de Aquino.