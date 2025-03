Navio Doca "Bahia", da Marinha, é aberto à visitação em Fortaleza

FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-03-2025: A Companhia Docas do Ceará promoveu visitação pública gratuita ao Navio Doca Bahia (G40), da Marinha do Brasil nos dias 22 e 23 de março. É o segundo maior navio da Marinha do Brasil, com 168 metros de comprimento, 23,5 metros de largura e 5,2 metros de calado. Sua função principal é transportar tropas, veículos, helicópteros, equipamentos, munições e suprimentos para áreas de operação. Originalmente chamado Siroco, na Marinha Francesa, foi comissionado em 1998 e participou de diversas missões internacionais, como a ajuda humanitária no Haiti (2010) e o combate à pirataria na costa da Somália (2013). Desativado pela Marinha Francesa em 2015, passou a integrar a Marinha do Brasil, logo em seguida. IFoto: Júlio Caesar/O Povo) Crédito: JÚLIO CAESAR

