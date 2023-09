Navio da Marinha será aberto para visitação no feriado de 7 de setembro

A visitação acontece das 10 às 15 horas na Praça Amigos da Marinha, no Cais do Porto

A embarcação é um navio da Marinha que atua no Serviço de Sinalização Náutica do Nordeste (SSN-3) e tem como missão ajudar nas tarefas de implementação, operação, instalação, desativação e fiscalização dos auxílios à navegação que são cuidados pela SSN-3.

No feriado de 7 de setembro, o navio hidrográfico balizador “Comandante Manhães” estará com programação de visitação gratuita a partir das 10 horas, na Praça Amigos da Marinha, no Cais do Porto, em Fortaleza . Os portões de acesso à embarcação ficarão abertos até às 15 horas.

O navio atua nos estados de Alagoas, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e as ilhas oceânicas do Arquipélago de Fernando de Noronha, Arquipélago São Pedro e São Paulo, além do Atol das Rocas – que são monitoradas pelo Comando do 3º Distrito Naval.



Serviço

Visitação Pública ao Navio Hidrográfico Balizador “Comandante Manhães” da Marinha do

Brasil

Local: Porto de Fortaleza

Endereço: Avenida Vicente de Castro, Cais do Porto/Fortaleza

Data: 7 de Setembro de 2023

Horário: de 10 às 15 horas

Entrada: Gratuita