Fortaleza terá visitação a navio da Marinha e treinamento com mais de mil militares do Brasil e da França

A Marinha do Brasil e as Forças Armadas da França realizam, entre os dias 22 e 26 de março, a Operação Jeanne d’Arc, em Fortaleza. O treinamento acontece com 1.200 militares, metade brasileiros e metade franceses. A operação se destaca como um dos maiores exercícios militares no litoral nordestino. Capital também terá visitação a navio da Marinha.

A ação contará com a participação da Marinha Nacional Francesa e da 9ª Brigada do Exército da França, responsáveis por operações anfíbias no país europeu.

As atividades ocorrerão em diversos pontos estratégicos de Fortaleza, incluindo o Porto do Mucuripe, a Praia de Pecém, o Campo de Instrução General Manoel Theophilo Gaspar de Oliveira Neto e a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará. Os exercícios envolvem uma ampla gama de meios navais, terrestres e aeronavais dos dois países. Entre os principais equipamentos que serão utilizados no treinamento, estão o Navio Doca Multipropósito Bahia, o Porta-Helicópteros Anfíbio Mistral, a Fragata Surcouf, além de lançadores de foguetes ASTROS, veículos anfíbios, helicópteros UH-15 Super Cougar e diversas embarcações e viaturas. Além do aprimoramento operacional, ação serve para o treinamento de cadetes franceses da Escola de Aplicação para Oficiais. O intercâmbio entre as marinhas visa fortalecer a cooperação internacional, permitindo a troca de conhecimentos e o desenvolvimento de novas doutrinas militares.

Visitação gratuita ao NDM “Bahia” no Porto de Fortaleza Será disponibilizado de forma gratuita nos dias 22 e 23 de março, das 14h às 17h, a visitação ao Navio Doca Multipropósito (NDM) “Bahia” no Porto de Fortaleza. Além disso, será possível ver de perto viaturas blindadas e aeronaves da Marinha do Brasil. O NDM Bahia entrou em operação em dezembro de 1998, inicialmente servindo à Marinha Nacional da França sob o nome Siroco. Ao longo de sua trajetória, desempenhou papéis de destaque em missões internacionais, como a assistência humanitária ao Haiti em 2010 e o combate à pirataria na costa da Somália em 2013. Sua atuação na Marinha francesa foi encerrada em julho de 2015. Projetado para múltiplas funções, o Bahia pode transportar tropas, veículos e equipamentos, além de oferecer suporte logístico em operações de emergência e resgate. O navio conta com estrutura para carga e descarga tanto por via marítima quanto aérea, possibilitando operações em mar aberto por meio de embarcações de desembarque.