Navio da Marinha atracado no Porto do Mucuripe será aberto a visitação nesta terça

Ação faz parte de uma série de atividades em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, que será celebrado no dia sete de setembro deste ano. Programação especial ainda inclui a inauguração de um monumento na orla da Praia do Meireles

O Navio-Patrulha "Grajaú", da Marinha do Brasil, atracado no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, estará aberto ao público para visitações nesta terça-feira, 10. A ação faz parte de uma série de atividades promovidas pela força naval brasileira ao longo deste ano para comemorar o bicentenário da independência do Brasil, que será celebrado em sete de setembro próximo.

Subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, o "Grajaú" realiza operações de socorro e salvamento marítimo, patrulha e inspeção naval. O navio tem como missão a salvaguarda da vida humana e a preservação da segurança e do controle dos interesses do Brasil no mar. A embarcação atua na jurisdição do Comando do 3º Distrito Naval, que abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Com cerca de 46 metros de extensão, o navio é considerado um dos mais versáteis da Marinha Brasileira, sendo utilizado em operações de patrulhamento nas águas territoriais e costeiras, proteção de plataformas "offshore", combate ao tráfico de drogas, contrabando e pesca ilegal, além das ações de busca. De acordo com a Marinha, o sistema de armamento da embarcação é composto por um canhão de 40mm e duas metralhadoras de 20mm. As visitas serão gratuitas, entre 9 e 17 horas.

Homenagem ao Patrono

A programação especial pelos 200 anos de independência do Brasil na Capital cearense segue até a próxima quarta-feira, 11, quando será inaugurado um monumento em homenagem ao Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Almirante Tamandaré, considerado o Patrono da Marinha. A estátua foi construída na orla da Praia do Meireles, na Avenida Beira-Mar.

Nascido em 13 de dezembro de 1807, Almirante Tamandaré dedicou 66 anos de serviço à Marinha do Brasil, período no qual participou de episódios decisivos na formação do País, entre eles a luta pela independência do Brasil e a Guerra do Paraguai.

"Além de militar exemplar e exímio marinheiro, o Almirante Tamandaré teve trajetória marcada pela honradez e pela extrema lealdade à jovem Nação Brasileira, cujos interesses do Brasil sempre estiveram acima da sua própria vontade ou dos seus interesses pessoais. Seus exemplos e virtudes servem como inspiração não somente para as atuais gerações de marinheiros, mas também para os brasileiros de todos os tempos", ressaltou a Capitania dos Portos do Ceará, através de nota.

Também na quarta-feira, 11, a Marinha promoverá uma ação Cívico-Social na Escola Estadual de Ensino Médio Dragão do Mar, no bairro Damas. Entre as 9 e 17 horas, os alunos terão acesso gratuito a atendimentos médico e odontológico, exames e testes de saúde. A ação ainda inclui palestras, oficinas e serviços de manutenção nas instalações da instituição de ensino.

Serviço

Evento: Visitação pública ao Navio-Patrulha “Grajaú”

Local: Porto do Mucuripe

Endereço: Avenida Vicente de Castro - Cais do Porto, Fortaleza, CE

Data/ Horário: 10 de maio, das 9 às 17h



Evento: Ação Cívico-Social

Local: Escola Estadual de Ensino Médio Dragão do Mar

Endereço: Rua Umari - Mucuripe, Fortaleza, CE

Data/ Horário: 11 de maio, das 9 às 17h



Evento: Cerimônia de inauguração da estátua do Almirante Tamandaré

Local: Orla da Praia do Meireles

Endereço: Avenida Beira Mar - Meireles, Fortaleza, CE

Data/ Horário: 11 de maio, às 14h30min

