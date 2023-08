Navio Cisne Branco: público lota Porto do Mucuripe em visita à embarcação

“Eu faço um estágio aqui no Porto do Mucuripe e sempre tive vontade de conhecer um navio da Marinha. E hoje, pela oportunidade, aproveitei e vim. Achei o navio moderno, uma experiência incrível. Conversei com vários marinheiros sobre as experiências deles”, completa.

A canção oficial da Marinha Brasileira já anuncia — “Qual cisne branco, (...) o meu navio também flutua”. E foi justamente a embarcação Cisne Branco , um navio veleiro, que atraiu a atenção do público neste domingo, 20, em visita gratuita à estrutura no Porto de Fortaleza.

O navio veleiro Cisne Branco, o terceiro a ostentar esse nome, foi construído pelo estaleiro Damen Oranjewerf, em Amsterdã, Holanda. Lançada ao mar em agosto de 1999, a embarcação foi entregue em fevereiro de 2000 e incorporada em março do mesmo ano.

O capitão-tenente João Luiz Teixeira, 31, relata que a origem do nome foi influenciada pelos comentários do público em relação a um antigo navio veleiro, batizado de Benjamin Constant: “As pessoas olhavam pra ele e falavam: ‘ah, olha o cisne branco navegando’”.

“Parecia de fato um cisne visto de longe. Aí o navio ficou popularmente conhecido como Cisne Branco. E quando a Marinha comprou outro navio veleiro, decidiu adotar logo o nome que a população estava chamando”, explica.

O hino da instituição, com sua melodia original do final do século XIX por Antônio Manoel do Espírito Santo, recebeu uma letra inspirada pelo navio veleiro Benjamin Constant, o “Cisne Branco”, no início do século XX. O responsável pela homenagem foi o sargento cearense Benedito Xavier de Macedo.

Navio Cisne Branco: visitantes embarcam na estrutura

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20-08-2023: O Navio Veleiro Cisne Branco da Marinha esta aberto a visitação pública no Porto de Fortaleza. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

No meio da entrevista, o capitão-tenente Teixeira é puxado por um garoto. A criança, até então desconhecida, segura a sua mão com firmeza e faz perguntas sobre um espaço reservado do navio — “Por que não pode entrar ali?”.