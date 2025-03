Governo Federal prevê recursos para o IJF e volta de serviços no Hospital da Mulher

Titular da pasta, Alexandre Padilha, está em Fortaleza para inauguração do Hospital Universitário do Ceará; pasta informa repasse de R$ 200 milhões para a saúde de Fortaleza

No IJF, os recursos devem ser enviados em parcelas, ao longo de 12 meses, com possibilidade de aumento a depender da necessidade do Hospital. O montante chega para ser destinado à reabertura de 30 leitos de ortopedia, aumento da quantidade de exames hemodinâmicos (até 250 mensais) e incremento das ressonâncias magnéticas, que devem sair de 350 para 850 ao mês.

O Ministério da Saúde deverá investir R$ 180 milhões no Instituto Doutor José Frota (IJF) e retomar atividades paralisadas no Hospital da Mulher, em Fortaleza . As medidas foram anunciadas pelo novo titular da pasta federal, Alexandre Padilha, em visita ao O POVO , durante esta quarta-feira, 19.

As medidas foram anunciadas após reuniões entre a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes) e representantes do Governo do Ceará, Prefeitura e secretarias de saúde a nível estadual e municipal. As negociações ocorrem em paralelo à inauguração do Hospital Universitário do Ceará , mote da visita ministerial à Capital neste feriado de São José.

“Estamos inaugurando aqui no hospital da mulher uma nova tabela de remuneração do atendimento da saúde da mulher. Procedimentos de cirurgia, diagnóstico, que eram feitos de forma fragmentada, passam a ser tudo integrado, e por isso acontece mais rápido no próprio hospital”, explica o ministro.

Segundo Padilha, as medidas, tanto no IJF quanto no Hospital da Mulher, têm como principal foco a redução do tempo de espera no atendimento à saúde. A diminuição da demora nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) tem sido tratada como prioridade pela nova gestão da pasta desde o discurso de posse, no dia 10 de março.

Prefeitura e MS ainda não tratam sobre ampliação dos horários em postos de saúde

Em entrevista ao O POVO no mês de fevereiro, o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) afirmou que deseja buscar ajuda do Ministério da Saúde para ampliar o funcionamento dos postos de saúde da Capital até às 21 horas. A medida foi uma das principais propostas de campanha do atual gestor, eleito no pleito municipal de 2024.

Questionado sobre as conversar para esse auxílio do MS, Padilha afirmou que o tema não foi tratado durante as reuniões executadas nesta visita à Fortaleza, mas que a pasta está sempre aberta para o diálogo. O ministro citou o lançamento de um novo edital do programa Mais Médicos, com 200 vagas para o Ceará, das quais parte pode vir para a Terra do Sol, mas lembrou que o foco neste momento são os hospitais.