Fortaleza terá vacinação no feriado de São José; veja outros serviços

A programação para o Dia de São José está sendo organizada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), e conta com 17 ônibus na frota reserva

A Cidade conta com 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para atendimentos de urgência, adulto e infantil. Todas as unidades funcionam 24 horas e seis delas são administradas pelo município.

A Prefeitura de Fortaleza informou que serviços essenciais como: socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, segurança e salva-vidas, e os órgãos municipais continuam funcionando normalmente no feriado de São José , nesta quarta-feira, 19.

Moradores também podem buscar atendimento pediátrico de urgência no Hospital da Criança de Fortaleza (HCF).

Para serviços de cirúrgica e traumatológica, a população pode buscar atendimento no Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura — Frotinha Antônio Bezerra, Hospital Distrital Maria José Barros de Oliveira — Frotinha Parangaba, o Hospital Dr. Edmilson Barros de Oliveira — Frotinha Messejana, e o Instituto Dr. José Frota (IJF), para casos de alta complexidade.

Já em casos de emergência obstétrica e ginecológica, o acompanhamento será feito nos hospitais Distrital Gonzaga Mota José Walter — Gonzaguinha do José Walter, no Hospital Distrital Gonzaga Mota — Gonzaguinha da Barra, e no Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana — Gonzaguinha de Messejana.

Os postos de saúde Geraldo Sobrinho, na rua Belisário Távora, 42, Pio XII, São João do Tauape; e o Mattos Dourado, na rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391, Edson Queiroz, funcionarão exclusivamente para vacinação, das 8 às 16h30min. Confira as vacinas disponíveis: