Grupo armado atira contra Polícia e se esconde em escola no bairro Maraponga, em Fortaleza

Um grupo armado teria sido flagrado por policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), no bairro Maraponga, em Fortaleza, e ao perceber a presença dos agentes de segurança, os criminosos pularam o muro que dá acesso ao terreno de uma escola pública municipal e atiraram contra os policiais. O caso foi registrado na segunda-feira, 17.

A situação causou forte presença policial no entorno da escola e houve tumulto entre alunos e curiosos. De acordo com a Polícia Militar (PMCE), um suspeito foi preso com drogas e munições e outros dois, que estavam armados fugiram. A perseguição teria começado na Travessa Holanda, na Comunidade do Arroz.