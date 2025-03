Servidores do IJF fazem paralisação contra proposta de reajuste salarial da Prefeitura

Os servidores do Instituto Doutor José Frota (IJF) paralisaram suas atividades na manhã desta quinta-feira, 13, em protesto contra a proposta de reajuste salarial apresentada pela Prefeitura de Fortaleza. Os trabalhadores ainda aprovaram uma paralisação geral de todas as categorias de servidores municipais nesta sexta-feira, 14, às 08h30min, no Paço Municipal.

O reajuste proposto pela gestão municipal foi de 4,83%, devendo ser pago em duas parcelas: 2% em junho e 2,83% em dezembro, sem retroatividade à data-base da categoria. Os trabalhadores da saúde consideram a proposta insuficiente e desrespeitosa.