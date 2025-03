Homem é preso em flagrante após furtar cabos de telefonia em Fortaleza

Um homem de 30 anos foi preso durante a madrugada desta terça-feira, 18, enquanto furtava cabos de telefonia, no Centro de Fortaleza. Imagens capturadas por câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que o suspeito, junto a um outro rapaz, puxa o cabo que estava pendurado entre postes na via.

As filmagens foram feitas por equipamentos da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e resultaram na identificação do suspeito por equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). O segundo envolvido no furto ainda não foi encontrado e segue sendo procurado por equipes do 34° Distrito Policial (34° DP).