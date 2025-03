Campanha para conscientização da doença crônica renal é realizada em shopping de Fortaleza

A campanha deste ano é "Seus rins estão OK? Faça um exame de creatinina para saber" / Crédito: Divulgação/Vanessa Pirolo

A Associação Cearense de Diabéticos e Hipertensos (ACEDH) e a organização Vozes do Advocacy organizam nesta quarta-feira, 13, um evento em alusão ao Dia Mundial do Rim. A iniciativa visa disseminar informações sobre a Doença Renal Crônica (DRC) para a população em geral, com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e no tratamento, e acontece no Shopping Benfica, com início às 15 horas. Conforme a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), que coordena a ação no Brasil, a campanha deste ano é “Seus rins estão OK? Faça um exame de creatinina para saber”. Acesse o Guia de Atividades para a campanha deste ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um dos principais marcadores da função renal e que pode detectar problemas nos rins ainda em estágios iniciais da DCR, é o exame de creatinina. Outro aliado que ajuda a detectar a doença é o exame simples de urina e o microalbuminúria.

Este último é realizado para verificar alterações na quantidade da proteína “albumina” presente na urina. Esses tipos de exames estão disponíveis na rede pública de saúde. A campanha mundial foi idealizada pela Federação Mundial de Fundações do Rim (IFKF) e a Sociedade Internacional de Nefrologia (ISN), com o intuito de informar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde renal. A SBN, que coordena as ações nacionais, celebra o dia na segunda quinta-feira do mês de março. A iniciativa conta com parcerias como da AstraZeneca, Baxter, Bayer e NovaBio.

Em território nacional, cerca de mais de 157 mil brasileiros realizam, é o que aponta o Boletim Epidemiológico do MS, que foi publicado no final do ano passado. No Ceará, cerca de 5.978 pessoas estão em acompanhamento na Atenção Primária e possuem DRC. O MS criou Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao Paciente com Doença Renal Crônica, e apontou neste mesmo informe que a DCR é um fator determinante para que o paciente desenvolva doença cardiovascular, que é responsável por cerca de 30% das mortes no mundo. Segundo a presidente do ACEDH, Natasha de Alencar, o investimento anual do MS no tratamento de doenças renais alcança R$ 4 bilhões. “Esse montante poderia ser significativamente reduzido por meio de um maior investimento em iniciativas de prevenção e detecção precoce da condição”, afirmou em nota enviada à imprensa.

Para realizar o exame no evento, é necessário levar documentação com foto — como RG, e ser maior de 18 anos de idade.

Cerca de 10% da população é afetada Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 10% da população é afetada pela doença renal crônica. Outras estimativas indicam a prevalência global da doença renal crônica em 14% da população geral e 36% em grupos de risco. No Brasil, a prevalência estimada pelo critério laboratorial em adultos é de 6,7%, triplicando em indivíduos com 60 anos ou mais de idade. Os dados foram extraídos do último Boletim Epidemiológico, feito pelo MS.