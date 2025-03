Pós-Carnaval: Rodoviária registra pouca movimentação e CE-085 com trânsito intenso

CE 085 registra trânsito intenso e lotação na volta dos cearenses das praias no pós-Carnaval / Crédito: Samuel Setubal

A Rodoviária Engenheiro João Thomé, em Fortaleza, registrou pouca movimentação de passageiros que retornavam para suas cidades após o Carnaval, durante a manhã desta Quarta-Feira de Cinzas, 5. Já a rodovia CE-085, localizada na Caucaia, com o passar do tempo, ficou aglomerada de veículos e registrou congestionamento a partir das 11h desta quarta. Em consonância, a professora de História, Izadora Lacerda, 25, afirma que já previa o fluxo reduzido na Rodoviária Engenheiro João Thomé, e que isso a motivou a viajar para Pentecoste durante a manhã desta Quarta-Feira de Cinzas, 5.

Ela relata que não foi necessário comprar a passagem com antecedência: "Inclusive eu percebi que eles reforçaram as tropas dos interiores. Aí está tranquilo. Não tive dificuldade de comprar passagem. Imaginei que mais tarde iria estar bem mais movimentado. Daí eu preferi ir mais cedo para poder ir mais tranquila".

A professora era uma das poucas passageiras na Rodoviária que vieram aproveitar o Carnaval de Fortaleza e retornava para casa durante a manhã da Quarta-Feira de Cinzas. Para ela, participar da celebração carnavalesca na capital cearense “já é uma tradição”. O gerente Newton Fialho, da Socicam, empresa que administra os terminais rodoviários de Fortaleza, explica que “a volta é mais espaçada, já que algumas pessoas conseguem vir antes, no domingo, na segunda, ou na terça”, embora haja “bastante movimentação durante o retorno feito na Quarta-Feira de Cinzas”. Ele também argumenta que a intensidade do fluxo de pessoas que retornam para casa varia de acordo com horários e destino da viagem.

“Terminal rodoviário é dividido entre horários intermunicipais e horários interestaduais. Então, há um fluxo de pessoas que viajam para cá, para dentro do Estado, e tem um fluxo de pessoas que viajam para fora do Estado”, diz o gerente. Newton informa que há mais de 300 rotas disponíveis na Rodoviária, e, dentre as quais, os destinos intermunicipais mais procurados são: Sobral, Aracati, Canindé, Juazeiro do Norte e Quixadá. “Durante o dia é possível ver um fluxo maior de viagem intermunicipal, que são viagens mais curtas. Já à noite, concentram-se mais as viagens interestaduais. Porque a pessoa pode optar sair daqui, por exemplo, às 19h da noite ou 8h da manhã ele está em Recife. Para o passageiro, é melhor ele passar a noite do que o dia todo viajando”, acrescenta.

Acerca dos destinos interestaduais, o gerente comunica que as capitais Teresina (PI), Recife (PE), João Pessoa (PB), são as rotas mais procuradas no período pós-carnavalesco. “De acordo com a coordenadora de transporte, cerca de 180 horários extras foram disponibilizados para poder atender esse aumento dessa demanda. Foram mais de 2.000 viagens realizadas, durante todo esse período de Carnaval", comunica o gerente. O fluxo nas rodovias No panorama das rodovias é estimada uma intensa movimentação na CE-085, em Itambé, na Caucaia, que leva os condutores aos municípios de Paracuru, Trairi, Jericoacoara, sentido Itapipoca. Isso porque estes estão entre os destinos mais procurados pelos foliões durante o Carnaval, de acordo com o tenente Renê Nyron, do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).

O tenente afirma que o controle nas rodovias integra a operação com o efetivo de 525 policiais militares distribuídos em 26 postos de fiscalização em todo o estado do Ceará, entre a Capital, a Região Metropolitana e o interior do Estado. “Nós procuramos, com esse plano, baseado em dados estatísticos, na verdade, procuramos contemplar as saídas para o litoral leste, litoral oeste. Devido ao fato de ser a grande busca da população para os grandes centros de festas, os grandes centros carnavalescos”, explica o tenente. “Nós temos para um lado Aracati, do outro lado nós temos Paracuru, Trairi, sentido Itapipoca, até Jericoacoara”, acrescenta. Segundo Renê, a BPRE reforçou o policiamento com “mais motocicletas e mais viaturas” e está “finalizando hoje essa operação, pensando justamente no retorno da população”.