Ceará terá dois feriados em março; veja quando

No mês será celebrado o dia de São José (19/03) e a Data Magna (25/03), ambos caindo em dias de semana

A primeira data comemorativa ocorre na quarta-feira, 19, dia de São José. Santo, segundo a tradição católica, foi o esposo de Maria e pai adotivo de Jesus Cristo. Ele também é considerado padroeiro do Ceará e conhecido por interceder pelas chuvas no Estado.

O Cearense mal se despediu do Carnaval e já pode se preparar para ganhar mais dias de descanso. Isso porque o mês de março vai contar ainda com dois feriados, ambos caindo em dias de semana.

Data se tornou feriado municipal em Fortaleza em 2023, por meio de decreto estabelecido pela lei 8.796, e em diversos outros munícipios da unidade federativa.

Já o segundo feriado acontece na semana seguinte, no dia 25, caindo em uma terça-feira. No período será celebrada a Data Magna, que remonta à abolição da escravidão no Ceará, estabelecida em 1884. Feriado foi instituído em 6 de dezembro de 2011 e abrange todo o Estado.

Feriados em março: