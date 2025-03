MPCE denuncia homem por matar namorada asfixiada na presença do filho autista

Caio Giovane Alves Cavalcante segue com preso preventivamente / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

O homem preso suspeito de matar a namorada asfixiada no dia 22 de janeiro deste ano, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) na sexta-feira, 28. O crime aconteceu na presença do filho de 9 anos da vítima, que convive com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O acusado, identificado como Caio Giovane Alves Cavalcante, confessou o crime ao ser preso em flagrante ainda em janeiro passado. O homem teria matado a mulher após uma ofendê-la e, em seguida, esgana-lá dentro da casa do casal, localizada no bairro Barro Preto, em Aquiraz.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme a denúncia do MP, a vítima tentou ainda se desvencilhar do homem durante as agressões, sendo evidenciado a tentativa pelas marcas das unhas das mãos da vítima e pelas características gerais do local em que o corpo foi encontrado.

No dia do crime, a mulher foi encontrada sem vida pelo pai dentro de um quarto no imóvel. O filho de Isabele da Silva foi encontrado em outro compartimento no local “nervoso e amedrontado”. Após o crime, Caio fugiu em posse de um cartão de crédito e do celular da vítima. Ele foi encontrado por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e preso em flagrante no município de Maracanaú, também na RMF. Com ele, ainda foi apreendido 49 gramas de substância análoga à maconha. O homem confessou o crime cometido contra Isabele após ser preso.

O documento do MP também aponta que o casal, juntos há quatro meses, possuía uma relação constante de brigas. O acusado chegou a praticar humilhações em desfavor da namorada em público. Em um dos casos, Caio chegou a conduzir Isabele com os pulsos acorrentados, tratando-a como um animal doméstico. O cenário, conforme o MPCE, demonstra que o denunciado “despreza a vida e dignidade do gênero feminino”.