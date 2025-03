Adolescente de 13 anos é assassinado a tiros em praça de São Benedito

Imagem de apoio ilustrativo. Imagem de apoio ilustrativo. Homem é morto em praça pública no interior do Ceará / Crédito: Samuel Setubal

Um adolescente de 13 anos foi morto a tiros na Praça 25 de Março, espaço onde acontecia o Carnaval “Benefolia” do município de São Benedito, a 318,34 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 5. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) realizaram diligências pela área para colher indícios do crime. Ainda não há informações da prisão de algum suspeito de envolvimento no crime.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias do homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ainda segundo a pasta, a vítima possuía registro de ato infracional análago ao crime de porte ilegal de arma de fogo.