Investigado por morte de comerciante no Pirambu é preso

Um homem de 21 anos foi investigado por participação no homicídio de um comerciante de 62 anos, no bairro Pirambu, em Fortaleza. A prisão ocorreu no bairro Carlito Pamplona, por meio da Polícia Militar do Ceará.

A PMCE recebeu uma denúncia de que um carro estava com conduta suspeita na região e o veículo foi localizado. O motorista, que possui antecedentes por receptação e crime contra a administração pública, foi detido após os agentes de segurança verificarem sinais de adulteração no carro.

Após a condução da PM, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) teve conhecimento da prisão. Contra o indivíduo havia um mandado de prisão em aberto referente ao homicídio do comerciante de 62 anos. O crime aconteceu no dia 11 de outubro de 2024.