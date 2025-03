Homem é encontrado morto com sinais de violência em via pública em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. Polícia Militar do Ceará (PMCE) atuou na ocorrência / Crédito: FÁBIO LIMA

Um homem de 37 anos foi encontrado morto com sinais de violência em uma via pública no bairro José Walter, em Fortaleza, na noite dessa terça-feira, 4. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima com ferimentos na região da cabeça. Restos de tijolos também foram encontrados próximo ao corpo do homem. Ainda não há informações sobre os suspeitos das agressões.

No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência para colher indícios para auxiliar nas investigações do crime.