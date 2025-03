Suspeitos de matar jovem durante Carnaval em Aracati são capturados

Um adulto e um adolescente foram capturados pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) suspeitos de envolvimento em um assassinato ocorrido na madrugada da segunda-feira, 3, durante o Carnaval em Aracati, no Litoral Leste do Estado. A vítima do crime foi identificada como Pedro Henrique Barbosa Lima, de 19 anos.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o crime ocorreu por volta de 1h35min no Centro da cidade. Os policiais militares que estavam trabalhando para fazer a segurança do Carnaval ouviram estampidos de arma de fogo e conseguiram ver que fora um adolescente o autor dos disparos. Pedro Henrique morreu no local do crime.