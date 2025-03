Defesa Civil de Fortaleza registra 38 ocorrências após fortes chuvas na madrugada

“Os atendimentos estão sendo priorizados de acordo com a gravidade das demandas recebidas. Em caso de qualquer risco, a DC de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão 24 horas, para atender às demandas da população”, finalizou a pasta.

No bairro Genibaú, em Fortaleza, os moradores do local denunciaram inundação nas residências após o Rio Maranguapinho transbordar. O transtorno foi apenas um dos diversos causados pelas fortes chuvas.

O aporte de água no local atingiu uma lâmina de 21cm, propiciando o transbordamento do Canal do Genibaú, de acordo com a DC de Fortaleza. A situação do local é agravada porque muitas residências na região foram construídas em ruas abaixo do nível do rio, dificultando o escoamento da água.

