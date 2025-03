Arquidiocese de Fortaleza divulga horários da Missa de Cinzas; confira

A data sinaliza o fim do Carnaval e início da Quaresma, período de penitência para a religião católica.

Quarta-feira de Cinzas: entenda significado da data

Conhecido como festa da carne, o Carnaval é uma típica festa no ocidente pautada pelo hedonismo. Por isso, com o encerramento do período os católicos entram iniciam jejuns e orações para a purificação do corpo.

