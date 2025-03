Carnaval 2025: violência antecipa fim precoce do Bloquinho Goxtoso em Fortaleza

Segundo a organização da festa, o Calçadão do Estoril, em Fortaleza, foi palco da truculência vinda da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). Acrescentam que o encerramento da atração ocorreu uma hora antes do previsto e foi a primeira agressividade das nove edições deste ano.

O comunicado do bloco veio em nota publicada em conjunto com a promotora Caixa de Evento nas redes sociais nesta terça-feira, 4. No informe, a PMCE foi citada como responsável, chegando a mencionar a ação coordenada por Cleberson do Nascimento, 1º tenente do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

Bloquinho Goxtoso diz lamentar profundamente o ocorrido e se solidarizar com os presentes. De acordo com a nota, eles enfatizam que contavam com uma equipe privada de segurança.

Veja a íntegra da nota do Sindieventos sobre a confusão no Bloquinho Goxtoso:

NOTA DE REPÚDIO

O Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins do Estado do Ceará – SINDIEVENTOS CEARÁ vem a público manifestar seu repúdio à ação da Polícia Militar do Estado do Ceará, por meio do BPTUR, durante o último dia do evento Bloquinho Goxtoso, realizado no dia 03/03/2025, no Calçadão do Estoril. O evento transcorria de forma pacífica e organizada quando, de maneira abrupta, a PM encerrou as atividades com o uso de spray de pimenta, mesmo enquanto uma artista ainda se apresentava no palco.