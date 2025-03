Casal fã de Dragon Ball Z reaproveita fantasias no Carnaval de Fortaleza

Leia mais: Vendedora supera depressão com o artesanato e celebra no Mercado dos Pinhões

Na tarde desta segunda-feira, 3, o Mercado dos Pinhões, em Fortalez a, foi palco de uma cena inusitada e cheia de energia, com a presença de Francisco Oliveira e Keu Lima. Casal, fã do anime japonês Dragon Ball Z, viveu o Carnaval de Fortaleza dando um novo significado a suas fantasias.

Francisco, que se veste como o personagem Sayaman, originalmente planejava usar a vestimenta no evento geek Sana, que ocorre anualmente na Capital e é um dos maiores encontros da cultura geek do Ceará. No entanto, um imprevisto de trabalho o impediu de participar do momento em janeiro.