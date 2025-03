Sob chuva, último dia de Carnaval no Ceará concentra ambiente familiar

No litoral, por exemplo, o tempo não foi impeditivo, assim como em Fortaleza, com o início da manhã marcado pelo público infantil

Nem mesmo a chuva forte da madrugada tirou o brilho do último dia de Carnaval no Ceará nesta terça-feira, 4. Por diversas cidades, os foliões enfrentaram a previsão de tempo fechado para "cair na rua", muitos em família.

Os quatro estiveram desde as 9 horas aproveitando o último dia do Carnaval de Fortaleza no Passeio Público . “Sempre procuramos vir ao Passeio Público, pois é um espaço maravilhoso que tentamos ocupar quando temos a oportunidade . Sou uma pessoa do Carnaval e ter bandas aqui totalmente dedicadas às crianças é maravilhoso”, ressalta Lívia.

“Faça chuva ou faça sol” , é o que diz Lívia Amaral ao jogar confete para o alto ao lado de sua família. Mineira de RG, mas cearense de coração, a socióloga reside no Ceará há 17 anos, ao lado do marido e das filhas Ísis, de 6 anos, e Alice, de 8.

Existente desde 2018 na Praça Argentina, no coração do Bairro de Fátima , o açaí Bom à Bessa tem origem familiar e é inspirado no sobrenome dos proprietários.

Já para a comerciante Val Bessa, frequentadora do Carnaval no Passeio Público, ela encontrou na folia uma possibilidade de expansão de seus negócios.

A programação gratuita teve início com a banda Cantakids e seguiu com o show do grupo Charanga do Tio Marcão Lindão, ambos voltados para o público infantil.

Ao lado da filha, de 15 anos, que cresceu frequentando este mesmo carnaval infantil , as duas comentam sobre a preferência pelo carnaval no Passeio Público em relação à ida com o carrinho para outros polos.

Este ano, o Ciclo Carnavalesco marca a estreia do negócio no formato móvel, que agora oferece açaí para os foliões. “Sempre viemos aqui, por ser um ambiente familiar e tranquilo. Ano passado, brincando, nos demos conta de que poderia ser uma oportunidade comercial”, conta Val.

Depois do período promissor, a família considera agora expandir também para o atendimento do carrinho em festas e afirma garantir presença no Passeio Público no Carnaval de 2026 .

Último dia de Carnaval: fantasia é feita a partir de reciclagem no Benfica

Apesar de trabalhar com manutenção em lojas de lanchonete, o eletricista Davi Ribeiro, de 59 anos, dedica-se a criar peças artesanais. Neste ano, sua roupa foi produzida a partir da reciclagem, com 3,5 mil lacres de latinhas.

“Eu quis criar em homenagem à Portela. O amor à Portela. É. Eu tenho outras coisas que eu faço. A minha esposa tem um tem um colete, minha irmã tem uma saia, eu tenho um sapato, a minha neta tem outra sainha também. Aí eu gosto de trabalhar com esse material. Eu faço artesanato de hobby. Crio outras coisas, não é a minha profissão, mas eu sou apaixonado por artesanato”, comenta.

Eletricista e artesão Davi Ribeiro, de 59 anos Crédito: Mirla Nobre/Especial para O POVO

Festejando na Praça João Gentil, no bairro Benfica, ele comenta que também foi para outros polos no carnaval de Fortaleza, como Praia de Iracema e Mocinha, para, além de festejar, mostrar o seu trabalho.

No polo do Benfica, no geral, o público contou com um número reduzido em relação aos outros dias, porém, diversificado, com muitas crianças e adultos, criando um ambiente familiar, marcado por fantasias e adereços, que mantém o ritmo festivo.

Entre os participantes, o pequeno Israel Damasceno, fantasiado de carneirinho, aproveitou a folia ao lado das mães Carliana Damasceno, 33, e Niedja Paiva, 38. Carliana destacou a segurança e a diversidade do evento. “Super tranquilo. É um carnaval eclético, mas bem na paz, divertido. É perto de casa, atende a todos os públicos e é muito seguro”, afirmou.

Os foliões também foram surpreendidos pela chuva por volta das 14h50min, o que fez com que buscassem abrigo enquanto as precipitações passavam, para que a festa pudesse continuar.

Apesar do incômodo das precipitações, a programação não parou e, por volta das 16h horas, o sol voltou aos poucos para continuar a folia pela tarde.

Confira imagens do Benfica

Mesmo com movimento reduzido, a festa continua no Benfica Crédito: FCO FONTENELE Público diverso mantém a animação no polo do Benfica Crédito: FCO FONTENELE Carnaval no Benfica reúne famílias e foliões fantasiados Crédito: FCO FONTENELE Foliões aproveitam o último dia de Carnaval no polo do Benfica Crédito: FCO FONTENELE

Último dia de Carnaval: Pinhões

Último dia de Carnaval: visitantes aproveitam mar mesmo com sol nublado

Em Paracuru, no litoral do Ceará, houve pescador ajeitando sua rede, família com crianças aproveitando para descansar, jovem de 21 anos curtindo o Carnaval pela primeira vez na vida e até espaço até para futevôlei.



Natural de Redenção, a funcionária pública Aline Farias foi à Praia da Bica acompanhada do esposo, Josimar Saraiva, e da cunhada, Elisiany Saraiva. Enquanto isso, aproveitando as águas de Paracuru, as crianças da família se divertiam. Eles estão na Cidade desde sexta-feira, 28 de fevereiro.

"A gente está descansando. Em Paracuru, tem o pessoal que vai para o Carnaval descansar e tem quem procura a folia. Mesmo com a chuva - e a gente tem que agradecer por essa benção - a gente decidiu vir à praia. As criancas pediram muito", compartilha.



Aos 72 anos, o pescador Zeca João passou mais um Carnaval com sua maior aliada marítima: a rede de pesca. Ele afirma que, diferente dos seus filhos, não costuma entrar na folia, mas encara com felicidade o período, principalmente pela possibilidade de conseguir arrecadar mais com a venda de peixes.

Pescadores estavam nas praias de Paracuru na manhã desta terça-feira, 4 Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO

Natural de Paracuru, ele acompanhou a evolução da Cidade e das praias ao longo das décadas. Entre a saudade e o orgulho, enxerga com carinho o Carnaval no local.

"O Carnaval é ótimo, uma maravilha. Nem todo mundo gosta, mas é muito bom. Dá sempre para vender alguma coisa, um peixinho, um lagostim... É bom demais", enfatiza.



Já a Praia da Pesqueira, na Taíba, também foi o destino de turistas e moradores que preferiram a tranquilidade do local ao agito da folia - uma forma de encerrar o período de descanso.

O movimento cresceu conforme as horas passaram no intervalo da tarde. Na faixa de areia, grupos de familiares e de amigos foram vistos divididos entre barracas, cadeiras próprias e o mar. As poucas ondas conferiram ao local a calmaria necessária para a reposição de energias.

Natural de Fortaleza, o casal Adaílton Rodrigues e Jaqueline Freitas passou o período carnavalesco no distrito ligado a São Gonçalo do Amarante. "Passamos os cinco dias aqui. Queríamos fugir da agitação do Carnaval. Conseguimos. Aqui é bem tranquilo. Amei o mar daqui, calmo. Pretendemos voltar na Semana Santa", garante Jaqueline.

Adailton Rodrigues e Jaqueline Freitas Crédito: AURÉLIO ALVES

A opinião é compartilhada pelo supervisor de hotel Carlos Henrique, 28. Há dois anos morando na Taíba, ele destaca a alegria dos foliões do Carnaval do distrito. "As pessoas aqui são bem alegres. Todo mundo acaba se divertindo um pouco. Quem gosta de tranquilidade também curte", enfatiza.

Acompanhado de familiares e amigos, que estavam com as próprias cadeiras e cooler, ele destaca o que deseja levar desta edição de Carnaval: "Alegria". Além da praia, turistas e moradores aproveitam o Mela-Mela na Taíba. Os paredões de som, porém, só são permitidos no Pecém até as 19 horas, segundo relataram policiais militares ao O POVO.

Confira fotos na praia

Carlos Henrique Crédito: AURÉLIO ALVES Carlos Henrique, família e amigos Crédito: AURÉLIO ALVES Policiais desligando paredão de som na Taíba porque é proibido Crédito: AURÉLIO ALVES Movimentação da Praia da Pesqueira na Taíba - Crédito: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES Movimentação da Praia da Pesqueira na Taíba - Crédito: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES Movimentação da Praia da Pesqueira na Taíba - Crédito: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES Movimentação da Praia da Pesqueira na Taíba - Crédito: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES Praia de Paracuru amanheceu esvaziada após chuvas Crédito: AURELIO ALVES/O POVO Praia de Paracuru amanheceu esvaziada após chuvas Crédito: AURELIO ALVES/O POVO

Com informações de Miguel Araujo, Mirla Nobre e Sofia Herrero