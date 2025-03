Turistas se juntam a cearenses no Carnaval de Fortaleza

Juntos, eles aproveitavam o momento sentados no calçadão porque depois de uma certa idade, a cabeça até quer festejar, mas as pernas inventam de fraquejar.

Além de fortalezenses , o Carnaval da Praia de Iracema atraiu turistas nesta segunda-feira, 3. É o caso de Willi Kuhl, 84, alemão que foi ao local com a esposa Sylvia, 54, para viver o terceiro dia do circuito carnavalesco na Capital.

Combinando a roupa colorida com a companheira, Willi diz gostar do Carnaval desde quando morava em Colônia, cidade alemã que ele diz ter uma festa "no nível da do Rio de Janeiro".

A folia por lá também está acontecendo ao mesmo tempo da que ocorre no Brasil, mas a brisa suave do mar e a temperatura amena, Willi só tem aqui em Fortaleza.

Nesta segunda a programação da Praia de Iracema contava com as atrações: DJ Lolost, Vanessa A Cantora Tropikália, Magníficos e Mocinha.