Para evitar inundações, moradores revezam abertura manual de bueiro há 14 anos

Moradores do Condomínio Vila de Iracema fazem plantão diário para abrir manualmente o bueiro, que se fecha todas as vezes que a maré sobe, a cada seis horas

Em época de chuva, Fortaleza sempre lida com bairros e ruas que sofrem com os alagamentos. Em denúncia feita ao O POVO, os moradores do Condomínio Vila de Iracema (rua dos Tabajaras, número 138, na Praia de Iracema) relataram que há anos enfrentam um problema grave de inundações recorrentes.

Segundo a síndica do condomínio, Rosa Keller, alagamentos já ocorriam no trecho com a rua Almirante Tamandaré, exatamente na esquina em que prédio está, mas que a situação se agravou a partir de 2010, após uma reforma no calçadão realizada pela então prefeita na época, Luizianne Lins.