Poço da Draga celebra 118 anos com bolo gigante e atividades para a comunidade

Moradores celebraram aniversário durante o fim de semana com atividades culturais, serviços de saúde e festa no Pavilhão Atlântico com direito a bolo gigante

A programação de aniversário contou com apresentação de grupos de capoeira, Dragaxé, do coletivo Raiz do Poço, e Junior Pantera com grupo Samba Brasil, também oriundos da comunidade.

A data marca o dia da inauguração da Ponte Metálica (26 de maio de 1906), hoje conhecida como Ponte Velha — local que abrigou o primeiro porto de Fortaleza até a construção do Porto do Mucuripe, em 1940, e atualmente serve de apoio para saltos no mar. Recentemente, a estrutura foi isolada pela Prefeitura de Fortaleza por apresentar riscos de acidente , já que encontra-se enferrujada e com concreto desgastado.

A comunidade centenária do Poço da Draga, na Praia de Iracema, completou 118 anos neste domingo, 26, e os moradores celebraram o aniversário durante o fim de semana com atividades culturais, serviços de saúde e festa no Pavilhão Atlântico com direito a bolo gigante.

Em parceria com a ONG Velaumar, que atua no Poço da Draga, uma equipe da Liga Acadêmica de Prevenção ao Câncer Oral, do curso de Odontologia da UFC, promoveu uma ação do Maio Vermelho com orientações para a prevenção do câncer de boca e exame clínico gratuito.

Já o projeto de extensão Bons Vizinhos, do Centro Universitário Fanor Wyden (Unifanor), realizou um mutirão de diversas áreas com atendimentos em saúde como aferição de pressão e teste de glicemia na população, além de orientações para práticas saudáveis e cuidados cotidianos com a saúde e atendimento jurídico. Extensionistas do curso de Psicologia vinculadas à iniciativa levaram à comunidade, ainda, material sobre primeiros socorros psicológicos.