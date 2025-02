Frotinha da Messejana alaga e parte de forro cai; unidade fica sem receber pacientes

Vídeos feitos por servidores e pacientes mostram água escorrendo pelo teto, especialmente por brechas nas fiações elétricas. Nos registros, também é possível ver profissionais de serviços gerais tentando arrastar a água, sem sucesso, com rodos e vassouras.

O Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha de Messejana) sofreu alagamentos durante a forte chuva que atingiu Fortaleza entre a noite de quinta-feira, 27, e a madrugada desta sexta-feira, 28. Durante o ocorrido, parte do forro de uma sala de atendimento desabou. A unidade passou por reforma e foi reinaugurada em abril de 2024.

Conforme o diretor setorial de saúde do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sindifort), Anderson Ribeiro, o incidente ocorreu por volta das 23h. A Defesa Civil interditou a unidade, que não está recebendo mais pacientes.

“Os servidores estão um pouco apreensivos, mas o atendimento foi remanejado para outras enfermarias, já que a atingida ficou comprometida também por conta do alagamento”, afirmou.

“Qualquer paciente de trauma que chega está sendo deslocado para o Frotinha da Parangaba ou do Antônio Bezerra. Se for um caso mais grave, está sendo direcionado para o IJF”, explicou o representante do Sindifort.