Fortaleza: cratera se abre no bairro Ancuri após fortes chuvas

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), a reforma da rua depende de boas condições climáticas

Após as fortes chuvas registradas na Capital, uma cratera se abriu na rua Jurandir Leonel Alencar, no bairro Ancuri, em Fortaleza, por volta das 22 horas. Relatos de moradores ao O POVO informam que primeiramente a rua alagou após o rompimento do canal, e quando o volume baixou, a cratera foi percebida.

Em 2019, outro trecho do bairro Ancuri sofreu com as fortes chuvas. O caso foi registrado na rua Jorge Figueiredo, próximo ao limite entre Itaitinga e Fortaleza.