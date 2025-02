Jovem de 14 anos com escoliose grave passa por cirurgia e se recupera

Depois da intervenção cirúrgica, Daniel Rodrigues é confortado pela mãe Rita de Cássia / Crédito: Reprodução/ Hias (Ascom)

Adolescente de 14 anos de idade, Daniel Rodrigues, convivia com a escoliose grave há quatros anos. Ele recebeu tratamento da equipe multidisciplinar do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza, e realizou procedimento cirúrgico que o fez melhorar a qualidade de vida. De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), 47 crianças em 2024 passaram por procedimentos corretivos da coluna na unidade, com o intuito de melhorar a qualidade de vida.

Segundo o Hias, a cirurgia é feita com a criança avaliada no município de origem para então ser encaminhada à Sesa, que vai fazer a regulação para a casa de saúde adequada.

Coluna antes e depois da cirurgia com raio-X Crédito: Reprodução/ Hias (Ascom) “No caso do Daniel, ele foi diagnosticado com escoliose idiopática grave, uma curvatura lateral da coluna em formato de ‘S’. Ele foi submetido a um tratamento cirúrgico de fusão vertebral, que corrigiu a curvatura e melhorará drasticamente a qualidade de vida do rapaz”, afirma. “Meu filho era uma pessoa até a escoliose chegar", diz Rita Rita de Cássia, mãe de Daniel, conta que percebeu a escoliose quando ele completou 10 anos e, rapidamente, a situação se agravou, comprometendo até permanecer sentado por 1 hora. A doença afetou a interação social com os colegas no colégio.