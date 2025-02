Samu Fortaleza recebe 10 novas ambulâncias que já serão utilizadas no reforço do Carnaval

Três ambulâncias são de suporte avançado e outras sete são unidades de suporte básico / Crédito: SMS/Reprodução

Fortaleza recebeu na manhã desta sexta-feira, 28, dez novas ambulâncias para a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As ambulâncias foram entregues oficialmente em evento com o prefeito Evandro Leitão (PT). Conforme a Prefeitura, os veículos começam a operar imediatamente, já reforçando o atendimento durante o Carnaval. Das dez novas ambulâncias, três são Unidades de Terapia Intensiva Móvel (UTI), com suporte avançado, enquanto as outras sete são unidades de suporte básico.

Podemos expandir nossa cobertura e melhorar a distribuição dos veículos nos principais pontos de atendimento durante o Carnaval, como na Praia de Iracema, na Avenida Domingos Olímpio e no Benfica. As novas ambulâncias garantirão mais agilidade tanto no socorro imediato quanto no transporte dos pacientes para hospitais", disse Socorro Martins, a secretária da Saúde de Fortaleza (SMS).

Com os novos equipamentos, o Samu Fortaleza passa a contar com 29 ambulâncias ativas. A secretária Socorro Martins ainda pontuou que as antigas ambulâncias ainda passarão por reformas, pois já estão em uso há cerca de sete anos. As novas unidades foram adquiridas e equipadas com recursos do Governo Federal. “Isso é fruto de uma parceria sólida entre nós e o Governo Federal, que viabilizou esses equipamentos, além do Governo do Estado, que também está nos auxiliando na saúde de Fortaleza”, declarou Evandro Leitão. Falta de medicamentos e insumos na Saúde Básica de Fortaleza deve ser normalizada após o Carnaval Na ocasião, Socorro Martins também comentou sobre a escassez de insumos e medicamentos nas unidades de saúde vinculadas à Prefeitura de Fortaleza, situação que se agravou desde o final do ano passado, durante o período de transição de governos.