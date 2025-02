Acusado de matar dono de casa de shows é absolvido pela Justiça

Lindemberg de Sousa Mendes foi absolvido pela Justiça do crime de homicídio contra Paulo Ferreira Neto, em janeiro de 2022. O crime teria sido motivado devido à disputa entre facções criminosas na Praia de Iracema, em Fortaleza. A vítima era proprietária de uma casa de shows localizada na capital cearense.

As investigações do caso apontavam que, no dia 16 de janeiro de 2022, Lindembeg, conhecido como Lorim, chegou acompanhado de um comparsa em um carro, na casa de shows, e realizaram disparos contra a vítima, que não resistiu. Na noite do crime a casa de shows realizava apresentações e houve uma correria no local durante os tiros.