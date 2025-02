Acusado de homicídio contra Gegê do Mangue e Paca vai a júri popular

A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) nessa quarta-feira, 12.

Thiago Lourenço de Sá de Lima foi pronunciado pelo homicídio de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e de Fabiano Alves de Sousa, o Paca, em fevereiro de 2018, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo o TJCE, a denúncia do dia 7 de agosto de 2018 foi aceita pela Justiça no dia 17 do mesmo mês. As vítimas eram narcotraficantes e chefes de facção criminosa. As mortes foram planejadas por comparsas da mesma organização criminosa motivados por divergências internas e disputas de domínio no tráfico de entorpecentes.

Controme o Tribunal de Justiça, no dia do crime as vítimas viajavam de helicóptero quando um dos executores indicou a necessidade de pousar com o objetivo de buscar combustível para a aeronave.

Outras pessoas aguardavam no local armadas. Rogério e Fabiano foram retirados do helicóptero e mortos a tiros, os corpos foram achados no dia seguinte, parcialmente queimados.

Das 10 pessoas denunciadas nesse caso, sete foram pronunciadas. Um dos suspeitos morreu durante a tramitação do processo, outro está foragido e um que havia sido impronunciado, teve a denúncia aditada e o processo segue em fase de instrução.