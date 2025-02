Velório de criança morta na comunidade da Rosalina é marcado por protesto pedindo paz

A criança não sobreviveu em meio à guerra entre facções na comunidade da Rosalina. Agora deixa memórias e amigos com histórias para contar. Na segunda-feira, 10, três pessoas foram mortas na comunidade, sendo dois adultos e a criança. Outras duas pessoas saíram baleados. Suspeitos do crime foram presos e armas apreendidas.

Do lado de fora da associação, uma menina de cabelos claros se aproximou e comentou: "Ele era meu amigo. Estudava na minha sala, no infantil, na quarta e na quinta série. E agora na 6ª série, mas agora ele está morto. Quando vi na televisão chorei muito. É muito triste perder as pessoas. Eu perdi minha mãe, meu pai e agora moro com minha avó". Ela segurava um balão branco nas mãos.

No momento da chegada do carro funerário, a menina correu para perto do carro como quem fosse dar um abraço no amigo. Dezenas de crianças seguravam cartazes amarelos pedindo paz na Rosalina. Desenhos de corações quebrados dividiam espaço com frases de luto. Encostados naquele veículo fúnebre, todos de olho no pequeno caixão, muitas crianças esperavam o momento do menino ser levado o velório. Houve uma queima de fogos e, no momento que as pessoas seguraram o caixão, todos aplaudiram o menino Kaleb enquanto os balões branco seguiam em direção ao céu.

A mãe de Kaleb recebia abraços e os irmãos choravam. Durante entrevista ao O POVO, a mulher de nome preservado, informou que trabalha com reciclagem. A rotina dela começava cedo e se dividia entre os cuidados com a casa, os três filhos que moravam com ela e o emprego.

"Meu filho era muito carinhoso comigo, quando eu chegava do trabalho ele levantava e pegava a minha bolsa, me colocava para dentro, me beijava. Toda vez que eu espirrava ele era o único que dizia - saúde, mãe! Eu não estou mais completa", lamenta.