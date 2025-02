Integrantes de facção na Rosalina possuíam informações sobre ataque e prepararam emboscada

Conforme uma fonte da Polícia Civil, com informações privilegiadas de que seriam alvo de uma invasão, os criminosos planejaram uma emboscada e aguardaram o grupo rival adentrar na Rosalina. Houve confronto. Os dois adultos mortos na ação são integrantes da GDE e estavam na Rosalina para o ataque, mas foram surpreendidos pelo grupo que os aguardava.

A morte de três pessoas, incluindo uma criança de 11 anos de idade , na comunidade da Rosalina, no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza , foi alvo de uma investigação que revelou um esquema de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que tiveram acesso a informação sobre um ataque que seria realizado na comunidade, por integrantes da Guardiões do Estado (GDE).

Entre os presos estão Antônio Wesley Lopes Santos, Joel Anastácio de Freitas, Francisco Kelton Ferreira do Nascimento e Antônio Livino Cardoso Nascimento. Wesley, Kelton e Joel seriam integrantes da GDE e foram capturados em um automóvel pela Polícia Militar. Ainda foram apreendidas armas de fogo. Já Livino, o Baleia, seria integrante do CV.

Conforme fonte da Polícia Civil, mesmo que essas pessoas cresçam juntas, elas passam a se odiar em razão do racha das facções.

Na Rosalina, o grupo criminoso predominante era a GDE, no entanto, o território foi "conquistado" pelo Comando Vermelho, que ocupa os pontos de venda droga naquela área. Os indivíduos que não "rasgaram a camisa", ou seja, não mudaram de facção, foram expulsos do bairro e tornaram-se inimigos.

Conforme a fonte da Polícia Civil, Joel não teria entregue a localização das armas para ajudar a Polícia, mas como uma estratégia para deixar a comunidade da Rosalina sem armas no caso de um novo ataque. Ele afirmou que as armas pertenciam ao Antônio, o Baleia. Na residência onde Joel apontou que as armas de Baleia estavam, os militares encontraram armas, munições e câmeras de vigilância.

Chefe do tráfico na Rosalina está entre os presos

Outro dos presos, o Antônio Livino, o Baleia, é considerado pela Polícia o chefe do tráfico da Rosalina. Ele foi baleado e, posteriormente, preso. Todos os envolvidos passaram por audiência de custódia nesta terça-feira, 11. A Justiça homologou todas as prisões em flagrante e converteu em preventiva durante audiência de custódia. (Colaborou Lucas Barbosa)