Contador foi mantido refém e coagido a dirigir para grupo criminoso após confronto na Rosalina

Carro foi interceptado na avenida Godofredo Maciel, em Fortaleza / Crédito: reprodução/vídeo

Um contador foi mantido refém e coagido a dirigir para o grupo criminoso que fugia após um confronto na comunidade da Rosalina entre duas facções criminosas, no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, onde três pessoas foram mortas, incluindo uma criança de 11 anos de idade. O caso foi registrado na segunda-feira, 10. De acordo com o inquérito policial obtido pelo O POVO, a vítima seguia com destino à residência quando após deixar o filho em um colégio particular nas proximidades quando foi surpreendido por vários indivíduos. A via era separada por um matagal dos dois lados e os homens pularam na frente do automóvel e anunciaram o assalto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A vítima relatou em depoimento à Polícia Civil, que foi levado pelos criminosos, que exigiram que ele dirigisse no sentido da avenida Silas Munguba. Da avenida eles seguiriam para o município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.