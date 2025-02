Sobe para quatro o número de presos por morte em frente a shopping na Sapiranga

Polícia Civil segue investigando o caso para identificar mais suspeitos de envolvimento no assassinato de Anderson Pereira da Silva, crime ocorrido no último sábado, 1º

A Polícia Civil do Estado (PC-CE) anunciou nessa quarta-feira, 5, a prisão de mais dois suspeitos de matar um homem em frente ao shopping Via Sul, localizado no bairro Sapiranga, em Fortaleza, no último sábado, 1º. Os suspeitos, identificados como Epitácio Santos Silva, de 30 anos, e Rodrigo Nascimento de Souza, de 27 anos, foram presos por força de mandado de prisão preventiva.



Antes deles, já haviam sido presos Diógenes Balbino dos Santos, de 34 anos, localizado no próprio sábado; e Antônio Edneldo Pereira, de 25 anos, detido no município de Marco (Litoral Norte do Estado) na segunda-feira, 3.