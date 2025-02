Preso segundo suspeito de matar homem em frente a shopping em Fortaleza

Câmeras de vigilância flagraram Anderson Pereira da Silva, de 29 anos, sendo agredido por dois homens antes de ser executado a tiros / Crédito: Reprodução

O segundo suspeito de matar um homem de 29 anos em frente a um shopping de Fortaleza foi preso nesta segunda-feira, 3, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no município de Marco, a 223,75 quilômetros de Fortaleza. Ele é apontado como o executor dos disparos que vitimou Anderson Pereira da Silva no último sábado, 1º, no bairro Sapiranga. A vítima foi retirada à força de dentro do shopping Via Sul por dois homens e executada em uma faixa de pedestres, localizada em frente a uma das entradas do estabelecimento comercial. A ação foi registrada por câmeras de segurança no local.

Horas após o crime, um homem foi preso suspeito de envolvimento no homicídio. Ele teve a prisão em flagrante convertida para preventiva nesse domingo, 2. Pelo menos quatro pessoas são suspeitas de participar do crime.