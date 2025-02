Evandro afirma que "não tem ninguém satisfeito" com a Segurança em Fortaleza

Segundo Evandro, os “números por si só dizem tudo”. A leitura do cenário foi destacada durante entrevista à rádio O POVO CBN na manhã desta terça-feira, 4. Para o gestor, o Governo Federal deve criar e implantar um novo plano de segurança pública para o País . “Tem que liderar um grande movimento e alinhado com governos do estaduais e municipais”, afirma.

Diante do cenário da segurança pública em Fortaleza , o prefeito Evandro Leitão (PT) acredita que “não tem ninguém satisfeito com a segurança” na Cidade. No ano passado, a Capital registrou aumento de 13% no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) , que somam casos de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Entre as ações municipais que buscam minimizar os efeitos do cenário da violência em Fortaleza, está a implantação dos pelotões da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) nas 12 regionais da Capital . O prazo para a implantação é entre 90 a 120 dias.

Outra medida é a convocação dos 508 guardas municipais nomeados em dezembro de 2024 na Capital. Conforme o prefeito, até esta quarta-feira, 5 de fevereiro, deve-se definir como deve ser realmente realizada essa convocação, se no formato anterior (em três fases) ou ou reduzir para as duas etapas.

No discurso do gestor, Evandro cita também a insatisfação do governador Elmano de Freitas (PT) com a segurança pública do Estado. Durante abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), nessa segunda-feira, 3, em Fortaleza, Elmano afirmou estar “muito insatisfeito” com o atual cenário.

“Temos um balanço muito positivo até aqui, com desafios ainda muito importantes. Um deles é o da segurança pública, que eu ainda estou muito insatisfeito com os resultados que nós alcançamos. Nós permitimos que não aumentasse a violência, mas a redução é muito pequena, então exige de nós muito mais trabalho, para poder entregar a paz e a segurança que o nosso povo reclama", afirmou o chefe do Executivo estadual.