Obras paralisadas do IJF serão retomadas a partir da próxima semana, diz prefeito de Fortaleza

Gestor municipal afirma que tem um plano para retornar às obras paralisadas na Capital. Atividades no equipamento devem começar a partir do quinto andar da UTI. Outra intervenção, na avenida Heráclito Graça, deverá ser retomada até 30 de abril

As obras paralisadas no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, deverão ser retomadas na próxima semana. A expectativa é de que a partir da próxima quarta-feira, 12, as intervenções continuem a partir do quinto andar da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade hospitalar.

As informações foram divulgadas pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), em entrevista à rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 4. “Vamos voltar à obra do IJF, que está parada, do quinto andar da UTI”, disse o gestor municipal.