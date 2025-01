Preso suspeito de chefiar facção em Maracanaú responderá em liberdade

Publicações foram feitas em redes sociais com ameaças a Carlos Alberto Portela, o Beto 2, apontado pela Draco como uma liderança da facção Comando Vermelho em Maracanaú e Pacatuba / Crédito: Reprodução

O homem preso na última quinta-feira, 23, suspeito de ser chefe de uma organização criminosa que age em Maracanaú e em Pacatuba (na Região Metropolitana de Fortaleza) obteve a liberdade provisória na sexta-feira, 24.

O juiz responsável pela audiência de custódia disse não haver indícios de que Carlos Alberto Portela, conhecido como Beto 2, de 50 anos, chefia ou mesmo integra a facção criminosa Comando Vermelho (CV).



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Em que pese a indicação de relatórios de inteligência da delegacia especializada (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas — Draco) em questão apontando o autuado como líder do grupo criminosa ‘CV’, verifico que não houve a apreensão de qualquer elemento indiciário que possa corroborar o presente auto de prisão em flagrante”, afirmou o juiz Victor Nogueira Pinho.



Conforme a Draco, esses homens eram faccionados e atuavam na “contenção” de Carlos Alberto. Quatro deles foram presos em flagrante pela Polícia Militar na manhã de quinta, mas outros suspeitos conseguiram fugir.

Carlos Alberto disse que os homens haviam sido enviados por ordem de Anastácio Ferreira Paiva, o “Doze” ou “Paulim Maluco”, apontado como uma das principais lideranças do CV no Estado e que está escondido na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro (RJ). Conforme afirmou Carlos Alberto, os “seguranças” foram enviados após ele ser vítima de duas tentativas de homicídio.



Doze teria entrado em contato com ele oferecendo a ajuda, pois, conforme disse o suspeito, o faccionado “gostava muito” do filho dele, identificado como Paulo Roberto Ferreira Portela. Carlos Alberto disse não ter tido escolha senão aceitar a oferta.

Paulo Roberto foi assassinado em 27 de dezembro na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2), na RMF, por detentos ligados à GDE. Um outro filho de Carlos Alberto, Paulo Alexsandro Ferreira Portela também está preso suspeito de integrar organização criminosa.

Suspeitos teriam "rasgado camisa" de facção, aponta a Draco A Draco aponta que pai e filhos têm ligação direta com a criminalidade em bairros como Pajuçara, Jardim Bandeirantes e Pavuna. A investigação aponta que eles “rasgaram a camisa” da GDE e passaram a integrar o CV e, com isso, tiveram a morte decretada pelos antigos aliados. Há até mesmo publicações em redes sociais ameaçando Beto 2 de morte.



Ainda de acordo com a Draco, um denunciante afirmou que Carlos Alberto se tornou inimigo da GDE após ordenar um crime em que um homem foi morto e outras três pessoas foram baleadas, em uma residência localizada no Jardim Bandeirantes, no último dia 11 de dezembro. Esse crime “trouxe à tona a fúria” dos integrantes da GDE na região, aponta a Draco.

Carlos Alberto nega envolvimento com a tentativa de chacina e o inquérito que investiga o caso segue em andamento sem indiciamentos até o momento. Ele também nunca foi condenado por nenhum crime.

Em 2017, ele foi preso por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mas solto logo em seguida e o processo judicial ainda não foi julgado. Em 2021, ação da própria Draco cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Carlos Alberto, mas não foram encontradas provas contra ele — os filhos dele, porém, foram denunciados e condenados.