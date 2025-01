Dois suspeitos de matar policial penal em Fortaleza são conduzidos ao DHPP

Dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato do policial penal José Wendesom Rodrigues de Lima, de 37 anos, foram encaminhados na tarde desta terça-feira, 28, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde são ouvidos.

A execução de José Wendesom ocorreu na manhã desta terça-feira no Centro de Fortaleza. Nas diligências realizadas em buscas de suspeitos do crime, as forças de segurança do Estado apreenderam drogas e munições de fuzil calibre 556 e pistola 9mm.