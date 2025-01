Homem é executado com tiros na cabeça em frente a condomínio em Fortaleza

Homem foi executado por disparo de arma de fogo em via pública em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um homem foi executado a tiros na manhã desta segunda-feira, 27, em frente a um condomínio residencial no bairro Cambeba, em Fortaleza. A vítima ainda não foi identificada e veio a óbito em via pública. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que três homens armados chegam por trás da vítima e, em seguida, efetuam disparos de arma de fogo contra ele, que cai. A vítima foi atingida, principalmente, na região da cabeça.

Na ocorrência, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram ao local do crime para colher indícios.