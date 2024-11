Jason Isaacs, interpréte de Lucio Malfoy, é anunciado no Sana 2025

Ator ganhou destaque pela interpretação de Lucius Malfoy, na saga Harry Potter; britânico participará do evento no domingo, 26 de janeiro

Aos 61 anos de idade, Jason Isaacs acumula grandes papeis no universo lúdico, como o Capitão Gabriel Lorca, em "Star Trek": Discovery e Capitão Gancho, na adaptação de "Peter Pan". Fora do cinema geek, o britânico é lembrado pela interpretação de Coronel Tavington, em "O Patriota", entre outras grandes obras.

O ator britânico Jason Isaacs , que deu vida ao bruxo Lucius Malfoy na saga Harry Potter, foi confirmado como uma das atrações do Sana 2025 . O anúncio foi realizado através das redes sociais neste sábado, 9, e vinha sendo preparado com uma série de posts desde a última sexta-feira, 8.

Sana 2025

Isaacs irá participar do último dia do evento, um domingo, 26 de janeiro. O ator se soma ao cantor italiano Fábio Lione, aos japoneses Eizo Sakamoto e banda Head Phones President, que também se apresentam no encerramento da parte 1 do Sana 2025.



Mais informações como atendimento para fotos e autógrafos com o astro da saga Harry Potter ainda não foram divulgadas.

Apontado como o maior evento de cultura geek do Norte e Nordeste, o Sana 2025 parte 1 acontece em Fortaleza nos dias 24, 25 e 26 de janeiro do próximo ano.